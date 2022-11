“O Cruzeiro postou no twitter a foto do músico ao lado do sus filhos “Gilberto Gil está muito bem vestido no Qatar, acompanhando a Copa do Mundo”

Tive o prazer bater longo papo com ele sobre futebol quando ele foi a Conceição do |Mato Dentro, cantar no Projeto Matriz. Foi em setembro de 2011 e na época, contei aqui no blog:

“… empolgado com a receptividade das pessoas e a beleza do lugar, cantou muito mais que o tempo previsto, junto com o filho, Bem Gil.

O ex-Ministro da Cultura deu show também de simpatia no trato com todos.

Tive a satisfação de estar na mesma pousada que ele, a Alto do Baú, e durante o café, no domingo, antes de pegar a estrada de volta, ouvir dele, considerações muito legais, também sobre o futebol, Conceição, Minas e Brasil.

Gil disse gosta muito de futebol e que torce para cinco times, nessa ordem:

Bahia, Fluminense, Santos, Cruzeiro e Santa Cruz.

Perguntei a ele porque nunca aceitou convite de um dos grandes jornais brasileiros para ir a uma Copa do Mundo, com convidado, e escrever uma coluna diária sobre o evento, assim como já fez o seu amigo Chico Buarque e tantos outros:

__ Sou preguiçoso, prefiro ver os jogos sem compromisso; até escrevo, mas não é a atividade que mais gosto. Diferente do Chico, que hoje é tão bom escritor como compositor, diferente do Caetano, que adora escrever e agora tem até coluna semanal no Globo.

O recém falecido Rodolfo Fernandes, diretor do Globo, convidou-me para escrever na Alemanha em 2006, mas agradeci; não sei teria paciência para todo dia pensar em algum assunto para escrever. Mas, quem sabe, um dia…

Foi a resposta dele”.