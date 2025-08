Outros 51% acreditam que o ex-presidente, réu no Supremo Tribunal Federal, vai conseguir escapar da cadeia

A parcela dos brasileiros que quer ver o ex-presidente Jair Bolsonaro (48%) preso, é ligeiramente maior do que o grupo que afirma que gostaria de vê-lo livre (46%), no âmbito da ação penal sobre o plano de golpe de Estado, de acordo com uma pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (1°).

A diferença, entretanto, está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais, e indica um empate técnico. Seis por cento dos brasileiros disseram não saber.

A última rodada da pesquisa, realizada em abril, mostrava que 52% dos brasileiros diziam que Bolsonaro merecia a condenação ao regime fechado, contra 42% que avaliavam que ele não deveria ser preso.

Agora, o instituto ainda avaliou a percepção dos respondentes sobre a probabilidade de Bolsonaro ser preso. Quatro em cada dez brasileiros dizem que o ex-presidente vai ser preso. Outros 51% dizem que ele não irá para a cadeia. Oito por cento dizem não saber.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas nos dias 29 e 30 de julho.

Com informações CNN