Na tarde deste sábado (2), um princípio de incêndio em um carro foi rapidamente controlado pelo próprio condutor, com o auxílio de terceiros, na Avenida Deputado João Pimenta da Veiga, em Formiga. A ação rápida impediu danos maiores e chamou a atenção para a importância do extintor de incêndio como item de segurança.

A equipe da 1ª Ala da 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Formiga foi acionada por volta das 14h40 e se deslocou em código de emergência (Código 3) até o local. Ao chegarem, os militares encontraram o fogo já extinto, graças ao uso de extintores portáteis por parte do motorista e de pessoas que passavam pelo local.

Com uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), os bombeiros realizaram uma vistoria minuciosa no veículo para descartar a possibilidade de reignição. O carro estava estacionado próximo à calçada, sem atrapalhar o fluxo de veículos, e o condutor aguardava a chegada do guincho para remoção segura do automóvel.

Segundo os bombeiros, a ação do motorista foi essencial para evitar que o incêndio se alastrasse, destacando a importância do uso do extintor automotivo. Apesar de não ser mais obrigatório desde 2015, o equipamento ainda é considerado fundamental para conter princípios de incêndio e proteger vidas, especialmente em situações emergenciais.

A corporação reforça que, além de manter o extintor em boas condições e dentro da validade, os condutores devem conhecer o seu funcionamento. Em muitos casos, o uso correto do equipamento pode evitar tragédias.

Após os procedimentos no local, a guarnição seguiu para atendimento a uma outra ocorrência, desta vez relacionada a incêndio em vegetação. O caso do veículo serve como alerta para a necessidade de prevenção e preparo frente a situações de risco no trânsito.

Fonte e foto: CBMMG