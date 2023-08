A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada na manhã dessa quarta-feira (30) para registrar um acidente de trânsito na MG-170, em Moema. O acidente aconteceu por volta das 07h50, na altura do KM 12.

De acordo com a PMRv, no local, o motorista de uma caminhonete Ford F350, relatou que seguia no sentido Moema/Lagoa da Prata, quando ao se aproximar de uma curva, sentiu uma trepidação no veículo, provavelmente devido a defeito na pista, vindo a perder o controle direcional, sair da pista e capotar, parando em uma vegetação às margens da rodovia.

O condutor de 39 anos não se feriu e dispensou o atendimento médico.