Um homem ficou ferido na manhã desta quarta-feira (30) após sofrer um acidente de trânsito na MG-050, em Divinópolis. O acidente aconteceu por volta das 04h, na altura do KM 128.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista contou que seguia de São Paulo para Nova Serrana, quando perdeu o controle direcional e tombou sobre a vala existente no local. O veículo estava carregado com matéria prima para fabricação de calçados.

O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado pelo Samu para a Upa de Divinópolis.

O trânsito ficou lento no local durante a retirada do veículo.