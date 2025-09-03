A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (3) que ele não incentivou seus apoiadores a contestarem o resultado das eleições presidenciais de 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante sustentação oral no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Paulo Bueno declarou: “Atos posteriores do presidente foram totalmente voltados à desestimular apoiadores e eleitores a qualquer forma de não reconhecimento da vitória eleitoral do presidente Lula.”

Bolsonaro é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de liderar um grupo que teria articulado um plano de golpe de Estado para impedir a posse de Lula.

Réus do núcleo 1

Além de Bolsonaro, o núcleo considerado central na suposta tentativa de golpe inclui sete outros réus:

Alexandre Ramagem – deputado federal e ex-diretor da Abin

Almir Garnier – almirante de esquadra e ex-comandante da Marinha

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça

Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Paulo Sérgio Nogueira – general e ex-ministro da Defesa

Walter Braga Netto – ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, candidato a vice-presidente em 2022

Crimes imputados

Os réus respondem a cinco acusações no STF:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado por violência e grave ameaça

Deterioração de patrimônio tombado

No caso de Ramagem, a Câmara dos Deputados aprovou em maio a suspensão da ação penal contra ele. Com isso, ele responde apenas por três crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Datas do julgamento

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, reservou cinco sessões para o julgamento do núcleo principal:

2 de setembro (terça-feira) – 9h às 12h (extraordinária) e 14h às 19h (ordinária)

3 de setembro (quarta-feira) – 9h às 12h (extraordinária)

9 de setembro (terça-feira) – 9h às 12h (extraordinária) e 14h às 19h (ordinária)

10 de setembro (quarta-feira) – 9h às 12h (extraordinária)

12 de setembro (sexta-feira) – 9h às 12h e 14h às 19h (ambas extraordinárias)

Com informações da CNN Brasil