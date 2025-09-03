A proposta ‘’indecorosa’’ da Eletrobras e Seinfra, querendo repassar aos municípios a responsabilidade, incluindo custos de operação e manutenção das balsas que interligam municípios, é objeto de denuncia do deputado Luizinho do PT, em defesa dos municípios lindeiros de Furnas.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), a Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais (PGJ-MG), a Procuradoria Regional Federal em Minas Gerais (PRF/MG) e o ministro de estado do Ministério dos Transportes em Brasília, nesta semana, foram cientificados da grave proposta promovida e defendida pela Eletrobras e Seinfra. O deputado Luizinho, inconformado e sabedor da pressão exercida pela Eletrobras e Seinfra sobre os prefeitos, na pretensão de obriga-los a assinar convênios e outros documentos, que no entender dele (deputado), são eivados de irregularidades e ilegalidades, razões pelas quais oficiou cobrando esclarecimentos.

O deputado pede ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) que apure a legalidade e legitimidade da conduta da SEINFRA/MG, verificando se há violação ao princípio da legalidade, bem como eventual desvio de finalidade na imposição de obrigações aos Municípios.

À Procuradoria-Geral de justiça do Estado de Minas Gerais (PGJ/MG): solicita que se promovam as medidas cabíveis no âmbito judicial e extrajudicial para assegurar que a responsabilidade da SEINFRA nas tratativas pela transferência de responsabilidade da ELETROBRAS aos MUNICÍPIOS quanto à manutenção e operação das balsas seja atribuída à ELETROBRAS, nos termos da Lei nº 14.182/2021, responsabilizando-a pela prestação adequada, segura e eficiente do serviço.

À Procuradoria Regional Federal em Minas Gerais (PRF/MG): pede que sejam tomadas as medidas cabíveis no âmbito judicial e extrajudicial para assegurar que a responsabilidade pela manutenção e operação das balsas seja atribuída à ELETROBRAS, nos termos da Lei nº 14.182/2021, responsabilizando-a pela prestação adequada, segura e eficiente do serviço.

Relembrando

Há mais de 60 anos, a responsabilidade pela implantação, operação e manutenção das balsas nas travessias entre pontos nos lagos de Furnas e Peixoto foi assumida pela empresa estatal FURNAS Centrais Elétricas S.A., subsidiária da então ELETROBRAS, em razão da criação dos reservatórios para funcionamento das usinas hidrelétricas.

Tais embarcações foram concebidas para a realidade da época (décadas de 1960/70), destinadas a transportar veículos leves como rurais, jipes e carros-de-boi. Atualmente, as balsas são obrigadas a transportar caminhões pesados, ônibus e cargas de alto porte, gerando risco aos usuários, haja vista a precariedade, obsolescência e insegurança das embarcações.

Fato é que nestes mais de 60 anos as balsas, mesmo que “mal e porcamente’’ funcionaram no atendimento às populações e permitiram a ligação entre os municípios que dependem do transporte rodoviário para receberem ou “exportarem’’ gêneros alimentícios e outros produtos ali produzidos, ou, “importados’’, os quais necessitam diuturnamente dos serviços das balsas, interligando o modal hidroviário (lacustre) com o ferroviário, portanto, deles são dependentes do ponto de vista econômico e social.

Resumindo, o deputado assim como diversos prefeitos dos municípios ouvidos pela reportagem, afirmam que sofrem a pressão atualmente promovida pela Eletrobras e Seinfra, mas que, depositam nos órgãos agora notificados e cientificados das razões que tornam as intenções da Eletrobras e Seinfra inaceitáveis, neles depositando suas esperanças, no sentido de que as leis sejam cumpridas, em especial, na Lei nº 14.182/2021, para que seja atribuída a Eletrobras a responsabilização pela prestação adequada, segura e eficiente do serviço.

