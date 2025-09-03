Duas apostas feitas em Minas Gerais estão entre as 19 que acertaram a quina no concurso 2909 da Mega-Sena, realizado na noite dessa terça-feira (2), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada uma das apostas premiadas vai receber R$ 81.227,49.

Os ganhadores são de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e de Pouso Alegre, no Sul do estado. A aposta feita em Patos de Minas foi registrada na lotérica Tesouro de Milhões, enquanto o vencedor de Pouso Alegre fez a aposta pela internet.

As dezenas sorteadas foram: 08, 21, 31, 41, 53 e 58. No concurso, não houve acertadores do prêmio principal, acumulado para o próximo sorteio, que pode pagar R$ 33 milhões nesta quinta-feira (4).

Além das 19 apostas que acertaram a quina, houve 1.815 apostas que acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 1.401,61 cada. A arrecadação total do concurso chegou a R$ 38.729.358,00.

Os apostadores têm até 90 dias para sacar o prêmio. As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h do dia 4 de setembro, nas casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

A probabilidade de acertar as seis dezenas com um bilhete simples, que custa R$ 6, é de uma em mais de 50 milhões. Já para apostas com 20 números, cujo valor chega a R$ 232 mil, as chances aumentam para uma em 1.292.

Com informações do Itatiaia