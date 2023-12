Os vereadores da Câmara Municipal de Formiga já definiram quais as instituições, entidades e associações receberão os orçamentos impositivos para o ano de 2024, que terá como novidade o aumento do percentual de 1,2% para 2% da receita corrente líquida, para as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária. Seu projeto de n.º 634/2023 foi aprovado durante a 139ª reunião ordinária, de segunda-feira, 11 de dezembro.

Isso significa que no próximo ano, a Lei Orçamentária Anual tem a previsão do recurso destinado ao atendimento a Emenda à Lei Orgânica n.º 28/2023 (Orçamento Impositivo), o montante de R$ 5.216.741,54. Este valor é dividido para os dez vereadores, tendo cada um o valor de R$ 521.674,15.

O referido valor poderá ser aplicado em despesas correntes e despesas de capital, devendo ser respeitado o montante de 50% do mesmo para aplicação na Saúde, e os outros 50% deverão serem aplicados em iniciativas para despesas correntes como: subvenções, custeio, manutenção, prestação de serviços e despesas de capital como: auxílios, investimentos, aquisição de bens permanentes.

Confira em quais áreas cada vereador destinou sua emenda

CABO CUNHA AÇÃO VALOR CONSEP (Polícia Militar, Penitenciária, Polícia Civil e Tiro de Guerra) R$ 83 mil (R$ 50 mil PM, 10 mil Penitenciária, R$ 18 mil PC e R$ 5 mil Tiro de Guerra) APAAE R$ 55 mil APAF R$ 5 mil ASADEF R$ 5 mil ASILO SÃO FRANCISCO DE ASSIS R$ 15 mil ASSOCIAÇÃO BETEL DE ASSISTÊNCIA R$ 32 mil ASSOCIAÇÃO DOM JOSÉ ANTÔNIO DO COUTO R$ 20 mil ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA R$ 5 mil SANTA CASA DE FORMIGA R$ 6.8837,08 mil MISSÃO MARTA E MARIA R$ 18 mil ASSOCIAÇÃO DE COSTUREIRAS DO GERALDO VELOSO R$ 6 mil IRMANDADE DO GONGADO N.S.LOURDES R$ 5 mil IRMANDADE DO GONGADO N.S. ROSÁRIO R$ 10.837,07 mil TATAME DO BEM R$ 17 mil GUARANI ESPORTE CLUBE R$ 15 mil FORMIGA ESPORTE CLUBE R$ 14 mil VILA ESPORTE CLUBE R$ 15 mil GRUPO DE ESCOTEIROS DE FORMIGA R$ 5 mil INSTITUTO FUMAÇA R$ 5 mil CONSEP (Bombeiros) R$ 40 mil ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPOEIRA GERAIS R$ 10 mil ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BASQUETE DE FORMIGA R$ 10 mil ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE FURNASTUR R$ 9 mil ASS. GRUPO DE AJUDA DOS ANIMAIS DE RUA DE FORMIGA – ANJOS GAAR R$ 9 mil ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO FORMIGA ESPORTE CLUBE R$ 14 mil

CID CORRÊA AÇÃO VALOR CONSEP (Polícia Militar, Penitenciária, Polícia Civil) R$28mil (R$ 9 PM, 10 mil Penitenciária, R$ 9 mil PC) APAAE R$ 15 mil APAF R$ 8 mil ASADEF R$ 10 mil Associação Betel de Assistência R$ 15 mil Associação dos amigos de Deus em Cristo Jesus R$ 10 mil Associação dom José Antônio do couto R$ 20 mil Associação dos moradores do bairro Ércio Rocha R$ 5 mil Missão Marta e Maria R$ 8 mil Patronato São Luiz R$ 11 mil Associação de costureiras do Geraldo Veloso R$ 6 mil Tatame do bem R$ 8 mil Guarani esporte clube R$ 30 mil VILA ESPORTE CLUBE R$ 23 mil CONSEP (Bombeiros) R$ 25 mil Aquisição para equipamentos e móveis para os Postos de Saúde (Engenho de Serra, Cidade Nova, Diego Souto, Vargem Grande, Rosário). R$ 25 mil (R$ 5 mil cada) Aquisição de veículo para TFD R$ 85.337,08 Apoio ao Rotary Club de Formiga R$ 6.837,07 Apoio a Asilo São Francisco de Assis da S.S.V.P R$ 7 mil Aquisição para equipamentos e móveis para o Posto de Saúde Geraldo Veloso. R$ 12 mil Aquisição para equipamentos e móveis para o CAPS R$ 5 mil Associação Atlética Juventude R$ 6 mil Centro Comunitário Rural de Ponte Vila R$ 9 mil Associação Comunitária do Cruzeiro da Fazenda Velha R$ 10 mil Ass. dos Feirantes do Centro Oeste de Minas Gerais – AFCOMG R$ 9 mil Irmandade Congadeiros Com. N. Sra. Aparecida de Formiga R$ 7 mil Irmandade do Congado de Nossa Senhora de Lourdes R$ 7 mil Irmandade do Congado de Nossa Senhora do Rosário R$ 7 mil Asilo São Francisco de Assis R$ 7 mil Academia Formiguense de Letras – AFL R$ 5 mil APROMID R$ 10 mil Apoio ao Instituto Fumaça R$ 6 mil Associação Cultural Capoeira Gerais Formiga R$ 6 mil Associação dos Amigos do Basquete de Formiga-MG R$ 6 mil Associação dos Clubes de Futebol de Formiga ACFF R$ 6 mil Assoc. Moradores e Amigos R. Alto Pequi e Vl. SVP R$ 8 mil Associação Futebol Solidário R$ 7 mil

FLÁVIO COUTO AÇÃO VALOR CONSEP (Polícia Militar, Penitenciária, Polícia Civil) R$60.837,07mil ( R$ 10mil PM, R$ 10 mil Penitenciária, R$ 10 mil TG, R$ 10 mil Consep e 20.837,07 PC) APAAE R$ 20.167,48 mil ASADEF R$ 20.167,48 mil Asilo São Francisco de Assis da S.S.V.P R$ 20.167,48 mil Associação Betel de Assistência R$ 20.167,48 mil Ass. dos Amigos de Deus em Cristo Jesus R$ 40 mil Ass. Dom José Antônio do Couto R$ 40 mil Associação Mão Amiga R$ 40 mil Ass. de Assist. aos Menores de Formiga – Patronato São Luiz R$ 20.167,48 mil Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga – CONSEP R$ 40 mil Missão Marta e Maria R$ 10 mil Centro Comunitário Rural de Albertos R$ 50 mil Associação dos Produtores Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos R$ 50 mil Irmandade do Congado de Nossa Senhora de Lourdes R$ 10 mil Ass. De Proteção à Matern. E Infância Desval. De Fga – APROMID R$10 mil Tatame do Bem R$20 mil Vila Esporte Clube R$20 mil Guarani Esporte Clube R$ 15 mil Associação Cultural Capoeira Gerais Formiga R$ 10 mil Associação dos Amigos do Basquete de Formiga-MG R$ 5 mil

FLÁVIO MARTINS AÇÃO VALOR CONSEP (Polícia Militar, Polícia Meio Ambiente, Polícia Civil) R$60mil (PM R$ 25mil, PMMA, R$ 20 mil e PC 15 mil). APAAE R$ 30 mil APAF R$ 20 mil Asilo São Francisco de Assis da S.S.V.P R$ 40 mil Associação Betel de Assistência R$ 10.837,08 mil Ass. Dom José Antônio do Couto R$ 10 mil Associação Mão Amiga R$ 30 mil Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga – CONSEP R$ 50 mil Santa Casa de Formiga R$ 20 mil Assoc. de Pais e Amigos dos Alunos CEMAP Centro Mun. Ap. Aprendiz. – APACEM R$ 50 mil Aquisição de equipamentos para Estação Cidadania R$ 10 mil Manutenção das ações sócio assistenciais da Estação Cidadania R$ 5 mil Missão Marta e Maria R$ 10 mil Ass. de Assist. aos Menores de Formiga – Patronato São Luiz R$ 10 mil Assoc. Moradores e Amigos R. Alto Pequi e Vl. SVP R$ 15.837,07 mil Obras Sociais do Bairro Nossa Senhora Aparecida R$ 20 mil Associação de Moradores do Residencial Santana R$ 15 mil Centro Comunitário Rural de Boa Esperança R$ 30 mil Grêmio Esporte Clube R$ 25 mil Esporte Clube Beira Rio R$ 5 mil Associação Atlética Juventude R$ 15 mil Associação Futebol Solidário R$ 10 mil Apoio ao Instituto Fumaça R$ 30 mil

JOICE ALVARENGA AÇÃO VALOR CONSEP (Penitenciária, Polícia Meio Ambiente, Polícia Civil) R$ 40mil (Penitenciaria R$ 10 mil, PMMA, R$ 20 mil e PC 10 mil). APAAE R$ 20 mil APAF R$ 100 mil ASADEF R$ 5 mil Asilo São Francisco de Assis da S.S.V.P R$ 10 mil Associação Betel de Assistência R$ 20 mil Ass. dos Amigos de Deus em Cristo Jesus R$ 10 mil Ass. Dom José Antônio do Couto R$ 10 mil Assoc. Moradores da Reg. do Engenho de Serra – AMORES R$ 10 mil Associação Mão Amiga R$ 10 mil Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga – CONSEP R$ 30 mil Santa Casa de Formiga R$ 51.674,15 mil Aquisição de equipamentos para Banco de Alimentos R$ 10 mil Missão Marta e Maria R$ 20 mil Ass. de Assist. aos Menores de Formiga – Patronato São Luiz R$ 20 mil Rotary Club de Formiga R$ 10 mil Conselho Comunitário Rural de Padre Trindade R$ 30 mil Associação Comunitária do Cruzeiro da Fazenda Velha R$ 30 mil Irmandade do Congado de Nossa Senhora de Lourdes R$ 10 mil Clube Literário Marconi Montoli R$ 20 mil Ass. De Proteção à Matern. E Infância Desval. De Fga – APROMID R$ 15 mil Tatame do Bem R$ 30 mil Associação Cultural Capoeira Gerais Formiga R$ 10 mil

JUAREZ CARVALHO AÇÃO VALOR CONSEP (Polícia Civil) R$10 mil APAAE R$ 40 mil ASADEF R$ 40 mil Asilo São Francisco de Assis da S.S.V.P R$ 15 mil Associação Betel de Assistência R$ 15 mil Ass. dos Amigos de Deus em Cristo Jesus R$ 15 mil Ass. Dom José Antônio do Couto R$ 15 mil Associação Mão Amiga R$ 40 mil Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga – CONSEP R$ 30 mil Santa Casa de Formiga R$ 55.837,08 mil Aquisição de equipamentos para Banco de Alimentos R$ 10 mil Missão Marta e Maria R$ 25 mil Ass. de Assist. aos Menores de Formiga – Patronato São Luiz R$ 40 mil Rotary Club de Formiga R$ 50 mil Assoc. Moradores e Amigos R. Alto Pequi R$ 10.837,07 mil Assoc. Moradores da Reg. do Engenho de Serra – AMORES R$ 10 mil Aquisição de equipamentos p/ Escola Municipal Miralda da Silva Carvalho R$ 5 mil Apoio ao Guarani Esporte Clube – Emenda à LOM 28/2023 R$ 5 mil Apoio ao Grêmio Esporte Clube R$ 10 mil Associação Cultural Capoeira Gerais Formiga R$ 5 mil Aquisição de equipamentos p/ Centro de Centro de Convivência do Idoso R$ 10 mil Ass. De Proteção à Matern. E Infância Desval. De Fga – APROMID R$ 25 mil Tatame do Bem R$ 40 mil Equipamentos p/ CEI Maria Hilda de Carvalho – R$ 5 mil

LUCIANO DO GÁS AÇÃO VALOR CONSEP (Polícia Civil. Penitenciária, Tiro de Guerra) R$30 mil (R$ 15 mil Penitenciária, R$ 5 mil TG, R$ 10 mil PC) APAAE R$ 20 mil APAF R$ 40.837,08 mil ASADEF R$ 70 mil Asilo São Francisco de Assis da S.S.V.P R$ 15 mil Associação Betel de Assistência R$ 20 mil Ass. dos Amigos de Deus em Cristo Jesus R$ 30 mil Ass. Dom José Antônio do Couto R$ 25 mil Associação Mão Amiga R$ 10 mil Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga – CONSEP R$ 30 mil Loja Maçônica Fratern. Acad. Irmão Otaíde Feltrin R$ 15 mil Assoc. dos Moradores do Bairro Ércio Rocha (AMER) R$ 10 mil Missão Marta e Maria R$ 10.837,07 Ass. de Assist. aos Menores de Formiga – Patronato São Luiz R$ 20 mil Associação de Costureiras do Geraldo Veloso – ACGV R$ 5 mil Assoc. Moradores e Amigos R. Alto Pequi R$ 10 mil Centro Comunitário Rural de Ponte Vila R$ 15 mil Centro Comunitário Rural de Boa Esperança R$ 10 mil Ass. dos Feirantes do Centro Oeste de Minas Gerais – AFCOMG R$ 15 mil Apoio a Irmandade do Congado de Nossa Senhora de Lourdes R$ 10 mil Irmandade do Congado de Nossa Senhora do Rosário – R$ 10 mil Apoio ao Instituto Fumaça R$ 15 mil Associação Atlética Juventude R$ 10 mil Apoio a realização do Torneio de Futebol de Bairros R$ 5 mil Esporte Clube Beira Rio R$ 10 mil Guarani Esporte Clube R$ 10 mil Tatame do Bem R$ 45 mil Grêmio Esporte Clube R$ 10 mil

LUIZ CARLOS TOCÃO AÇÃO VALOR CONSEP (Polícia Civil. Penitenciária, Tiro de Guerra e Polícia Militar) R$40 mil (R$ 10 mil Penitenciária, R$10 mil TG, R$ 10 mil PC, PM R$ 10 mil) APAAE R$ 30 mil Aquisição de equipamentos p/Terminal Rodoviário R$ 15 mil ASADEF R$ 30 mil Asilo São Francisco de Assis da S.S.V.P R$20 mil Assoc. Moradores da Reg. do Engenho de Serra – AMORES R$ 20 mil Ass. dos Amigos de Deus em Cristo Jesus R$ 20 mil Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga – CONSEP R$40 mil Missão Marta e Maria R$ 15 mil Santa Casa de Caridade de Formiga R$50.837,08 mil Aquisição de equipamentos para Banco de Alimentos R$ 30 mil Rotary Club de Formiga R$ 20 mil Ass. Com. Ação Social, Cultura e Comunic. – ACASSC R$ 15 mil Apoio a Irmandade do Congado de Nossa Senhora de Lourdes R$ 20 mil Apoio a realização das Festas de Reinado das Irmandades do Congado R$ 20.837,07 mil Ass. De Proteção à Matern. E Infância Desval. De Fga – APROMID R$ 10 mil Associação Cultural Capoeira Gerais Formiga R$ 20 mil Associação Futebol Solidário R$ 5 mil Esporte Clube Beira Rio R$ 5 mil Guarani Esporte Clube R$ 5 mil Tatame do Bem R$ 10 mil Nacional Esporte Clube R$ 20 mil

MARCELO FERNANDES AÇÃO VALOR APAAE R$ 10 mil Apoio a Associação Betel de Assistência R$ 10 mil Apoio a Ass. Dom José Antônio do Couto R$ 25.837,12 mil Apoio a Associação Mão Amiga R$ 30 mil Assoc. Moradores da Reg. do Engenho de Serra – AMORES R$ 15 mil Ass. dos Amigos de Deus em Cristo Jesus R$ 150 mil Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga – CONSEP R$ 20 mil Missão Marta e Maria R$ 10 mil Apoio a Ass. de Assist. aos Menores de Formiga – Patronato São Luiz R$ 30 mil Apoio a realização de Show Gospel R$ 100 mil Apoio a realização do evento Marcha para Jesus R$ 10 mil Manutenção do CEI Nelson Alvarenga R$ 5 mil Apoio a Associação dos Clubes de Futebol de Formiga ACFF R$ 40.837,07 Apoio a realização do Torneio de Futebol Ruralzão R$ 20 mil Esporte Clube Beira Rio R$ 20 mil Guarani Esporte Clube R$ 15 mil Tatame do Bem R$ 10 mil

OSÂNIA SILVA AÇÃO VALOR CONSEP (Tiro de Guerra, Penitenciária e Polícia Civil) R$ 55 mil (R$ 10 mil TG, R$ 10 mil Penitenciária e R$ 25 mil PC) APAAE R$ 30 mil ASADEF R$ 15.837,08 mil Apoio a Asilo São Francisco de Assis da S.S.V.P – SAÚDE – Emenda à LOM 28/2023 R$ 15 mil Apoio a Associação Betel de Assistência R$ 25 mil Apoio a Ass. Dom José Antônio do Couto R$ 30 mil Apoio a Associação Mão Amiga R$ 40 mil Assoc. Moradores da Reg. do Engenho de Serra – AMORES R$ 10 mil Ass. dos Amigos de Deus em Cristo Jesus R$ 35 mil Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga – CONSEP R$ 50 mil Missão Marta e Maria R$ 15 mil Apoio a Ass. de Assist. aos Menores de Formiga – Patronato São Luiz R$ 5 mil Apoio a Santa Casa de Caridade de Formiga R$ 20 mil Apoio a Associação Cultural Capoeira Gerais Formiga R$ 10 mil Apoio a Ass. De Proteção à Matern. E Infância Desval. De Fga – APROMID R4 10 mil Apoio a Associação Futebol Solidário R$ 20 mil Apoio a Irmandade do Congado de Nossa Senhora de Lourdes R$ 10 mil Apoio ao Rotary Club de Formiga R$ 5 mil Apoio ao Conselho Comunitário Rural de Padre Trindade R$ 50 mil Tatame do Bem R$ 10 mil Apoio ao Centro Comunitário Rural de Cunhas R$ 15 mil Apoio ao Centro Comunitário Rural de Albertos R$ 35.837,07 mil Apoio a Associação de Costureiras do Geraldo Veloso – ACGV R$ 10 mil

Orçamento impositivo

O Orçamento Impositivo é uma grande ferramenta de atuação legislativa em prol da população, uma vez que as emendas propostas pelos vereadores terão a obrigatoriedade de serem executadas, tendo em vista as reais necessidades de atendimento ao Município, visto que os vereadores são representantes do povo e conhecem as realidades locais, principalmente nas áreas de saúde e infraestrutura.

O Orçamento Impositivo foi criado por meio de Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município 001/2017, de autoria dos vereadores Flávio Martins, Flávio Couto e dos ex-vereadores Sidney Ferreira, e Sandrinho da Looping. Na primeira emenda ficou determinado para o OI, a destinação de, no máximo, 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto da Lei Orçamentária Anual.

Em 2023, os vereadores da 19ª Legislatura, por meio de outro Projeto de Emenda à Lei Orgânica n.º 004/2023, alterou o percentual de 1,2% para 2% da receita corrente líquida, para as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária.

Fonte: Câmara Municipal