As projeções para a dívida pública no futuro, junto com outros indicadores como no ritmo de crescimento do país e os resultados das contas públicas, são usados pelo mercado para fixar a taxa de juros no mercado futuro, que serve de referência para o que o governo paga nas emissões de títulos públicos – a chamada “rolagem” da dívida.

Se há uma percepção de que o endividamento será maior, assim como o risco nas contas públicas, o mercado costuma reagir cobrando uma taxa maior de juros. E isso impulsiona o endividamento do país, e também tem impacto nas taxas cobradas pelos bancos das pessoas físicas e empresas.

Fonte: G1