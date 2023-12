Após tentar matar a própria filha recém-nascida, com apenas 29 dias de vida, um homem de 27 anos acabou indiciado pela Polícia Civil pelo crime de tentativa de homicídio, em São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas. O crime aconteceu no dia quatro de novembro, mas o indiciamento foi divulgado nesta segunda-feira (18 de dezembro) pela instituição policial.

No dia do ocorrido, o bebê foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado ao hospital apresentando hematomas na cabeça, dificuldades respiratórias, boca seca e coloração esbranquiçada.

Apesar de os pais terem alegado para os médicos que a criança havia caído do sofá na noite anterior, a equipe que a atendeu concluiu que o estado de saúde da vítima, combinado com as evidentes lesões corporais, não condizia com a narrativa apresentada.