A Polícia Civil apura uma tentativa de homicídio que aconteceu na noite de sábado (16) em Alpinópolis (MG). Um homem de 31 anos ficou gravemente ferido após ser baleado e esfaqueado na casa dele, no bairro Villa Betânia.

Segundo a Polícia Militar, a companheira de 22 anos relatou que o homem esteve em um clube com a família. No local, ele teria discutido com três rapazes por motivos que seriam relacionados à época em que estavam presos.

A mulher informou à PM que ele saiu do clube às 17h20 e foi para casa. Tempo depois, por volta das 20h15, dois homens chegaram em uma motocicleta, invadiram o imóvel e dispararam contra ele. Um dos tiros acertou o tórax.