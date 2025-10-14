Durante uma live realizada na noite dessa segunda-feira (13), o delegado Adriano Soares, chefe da Divisão Especializada em Investigação de Crimes Contra a Vida do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Polícia Civil de Minas Gerais, avaliou a possibilidade de Odete Roitman, personagem vilã da novela “Vale Tudo”, ter forjado a própria morte. Segundo o delegado, mesmo sendo uma mulher poderosa e rica, essa ação seria “inviável”.

A conversa ocorreu nos canais do YouTube de O TEMPO e O TEMPO Livre, com a participação dos jornalistas Ana Clara Brant, Renato Lombardi e Rodrigo Oliveira, que discutiram os aspectos da investigação policial da trama escrita por Manuela Dias, apesar de se tratar de uma obra de ficção.

A expectativa segue alta entre os fãs da novela, que completou 60 anos da TV Globo, e para a próxima sexta-feira (17), a equipe de O TEMPO prepara uma live especial logo após a exibição do último capítulo. A transmissão promete um balanço final da trama e uma análise sobre a morte de Odete Roitman — incluindo a dúvida que ainda persiste: ‘’Ela realmente morreu?’’

Com essa abordagem, a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do delegado Soares, reforça o olhar técnico sobre situações ficcionais, aproximando o público do universo investigativo real e incentivando o debate sobre cenas emblemáticas da dramaturgia nacional.

Com informações do jornal O Tempo