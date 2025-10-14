Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante na tarde dessa segunda-feira (13), em Patrocínio, no Alto Paranaíba, durante operação conjunta das polícias Militar e Civil. Segundo o registro policial, ela é apontada como líder de um esquema de tráfico de drogas que atuava na cidade e em municípios vizinhos.

A abordagem ocorreu na rodovia MG-230, onde a suspeita foi interceptada em um veículo Fiat Toro. No carro estavam também suas duas filhas, de 7 e 10 anos. Durante a revista, os policiais encontraram porções de maconha, crack e cocaína, além de R$ 44 em dinheiro.

Em continuidade à operação, os agentes localizaram um imóvel da mulher que funcionava como laboratório de refino de drogas. No local foram apreendidos grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, liquidificador industrial, embalagens, objetos utilizados no preparo das substâncias, R$ 6.966 em espécie e um cheque de R$ 2 mil.

A Polícia Civil estima que o material apreendido poderia render cerca de 2 mil porções, com valor aproximado de R$ 100 mil. Durante o flagrante, a mulher ainda tentou subornar um dos militares, oferecendo R$ 7 mil para ser liberada. Por esse motivo, ela também responderá pelo crime de corrupção ativa.

A suspeita e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Patrocínio. As duas crianças foram entregues ao avô materno.

Com informações do Estado de Minas