Morreu nesta terça-feira (5), vítima de infarto, o delegado-geral de polícia Isaías Confort Oliveira da Costa, de 58 anos, atualmente lotado na 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Lavras (MG).

Em 1991, ele ingressou na Polícia Civil e foi designado para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Janaúba, passando por várias delegacias: Espinosa (1991), Janaúba (1992), Coqueiral (1993), Santo Antônio do Amparo (1995 e 2002), Perdões (1996 e 2005), Lavras (1999), Bom Sucesso (2003), Nepomuceno (2006) e Oliveira (2007).

No ano de 2010, foi designado para unidades especializadas, em Belo Horizonte: no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), onde ficou até 2011, e na Divisão Especializada de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad) em 2012. Logo após retornou para o Sul de Minas, de 2013 a 2016 prestou serviço na Regional de Varginha e, de 2016 a 2018, na Regional de Lavras. Depois atuou na Regional de Ouro Preto, de 2018 a 2020, quando voltou para Regional de Lavras, onde se dedicou à PCMG até seus últimos dias.

O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Joaquim Francisco Neto e Silva, emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do delegado. A chefia da corporação afirmou ser solidária a todos aqueles que sentem a dor pelo falecimento de Isaías.

O corpo do delegado será velado de 8h às 11h desta quarta-feira (6) no Velório São João Batista, em Lavras e depois seguirá para Varginha, onde será cremado. O delegado era natural de Barra do Piraí (RJ), mas tem familiares em Santo Antônio do Amparo.

Fonte: G1