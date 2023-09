Um depósito de recicláveis localizado na rua Campo Belo, no bairro Souza e Silva, pegou fogo na tarde dessa quarta-feira (20). O 6º Pelotão de Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h40 para conter as labaredas que destruíram todo o imóvel e material de trabalho de um morador do bairro. Ninguém se feriu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu depois que um vizinho colocou fogo em um lixo na calçada. “Como no depósito havia pneus, papelões e outros tipos de materiais inflamáveis, as faíscas foram para dentro do imóvel e, imediatamente, o fogo se alastrou”, informou.

Ainda conforme os bombeiros, um caminhão de água foi usado para conter as chamas e a estrutura do depósito ficou comprometida após o incêndio.

A equipe da Coordenadoria de Defesa Civil de Formiga esteve no local nesta quinta-feira (21), para avaliar o imóvel. Uma varanda que existia no depósito caiu com o fogo e os muros foram demolidos para a segurança no local.