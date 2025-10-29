A deputada estadual Amanda Teixeira (PL-MG) anunciou que vai acionar o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) após ter sido chamada de “Barbie da Shopee” pelo deputado Leleco Pimentel (PT-MG). O episódio ocorreu em uma reunião extraordinária realizada em 23 de outubro, que discutia a atuação de empresas de saneamento no estado.

Durante sessão plenária nessa terça-feira (28), Amanda declarou que formalizará a denúncia. A parlamentar compareceu ao plenário segurando uma boneca e criticou o comportamento de Leleco, destacando a importância de respeito às mulheres no ambiente político.

“Nós não podemos aceitar agressões contra mulheres aqui na Assembleia, um ambiente com 15 deputadas, todas trabalham, estudam, têm a sua carreira, são mães e passam por vários desafios”, afirmou.

O comentário de Leleco Pimentel foi feito enquanto o deputado relembrava uma sessão anterior, em que Amanda Teixeira havia mencionado o presidente da Argentina, Javier Milei.

“O doutor Hely não veio aqui falar besteira como fez uma deputada para puxar saco de Milei no outro dia, que tomou uma vaia e que precisa continuar. Eu não vou citar o nome da deputada para ela não ter o direito de vir aqui me citar, eu não falo, mas vocês podem falar”, declarou o parlamentar petista.

Logo após a fala, pessoas que acompanhavam a reunião começaram a gritar em coro “Barbie da Shopee”, expressão que o próprio Leleco repetiu em tom de ironia: “Por favor, respeitem a Barbie da Shopee”, disse o deputado.

A deputada reagiu imediatamente às falas, classificando o episódio como agressão machista e bullying. “O que aconteceu aqui hoje é que eu conversei com o deputado sobre a possibilidade de debate para a gente conversar. O deputado veio a plenário me agredir, falar sobre questão de aparência, o que é totalmente fútil e machista. Hoje, aqui no debate que estamos tendo, vir falar de aparência, Barbie da Shopee? O que é isso para você deputado? Isso é bullying”, rebateu Amanda.

Com o caso agora encaminhado ao Conselho de Ética da ALMG, caberá ao órgão avaliar se houve quebra de decoro parlamentar por parte de Leleco Pimentel. O episódio reacendeu o debate sobre o respeito às mulheres e a conduta parlamentar dentro da Assembleia Legislativa mineira.

Com informações da CNN Brasil