A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta quarta-feira (29) uma nova resolução que proíbe o uso de duas substâncias químicas comuns em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A medida tem como objetivo proteger a saúde da população diante de evidências de riscos relacionados ao câncer e à fertilidade.

As substâncias vetadas são o TPO (óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina) e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA). Frequentemente presentes em produtos para unhas em gel, os compostos agora estão proibidos em qualquer tipo de cosmético.

A resolução determina a retirada imediata dos produtos do mercado e proíbe, a partir desta quarta-feira, a fabricação, importação e concessão de novos registros ou notificações de itens que contenham TPO ou DMPT. Empresas e estabelecimentos comerciais terão prazo de 90 dias para suspender a comercialização e o uso dos produtos já disponíveis. Após esse período, todos os registros e notificações serão cancelados pela agência.

De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada com base em estudos internacionais que apontam riscos à saúde, especialmente para profissionais que manipulam esses produtos. O DMPT é classificado como potencialmente cancerígeno para humanos, enquanto o TPO apresenta toxicidade com efeitos sobre a reprodução e a fertilidade.

Com a proibição, o Brasil passa a adotar os mesmos padrões de segurança da União Europeia, que também baniu recentemente essas substâncias. A medida busca impedir que produtos considerados inseguros em outros países continuem sendo comercializados no território nacional.

Com informações do Hoje em Dia