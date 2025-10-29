Na tarde desta quarta-feira (29), por volta das 14h, um princípio de incêndio foi registrado na Unidade Prisional Juca do Anibal, localizada na Avenida Progresso, nº 2171, no bairro Residencial Serra Verde, em Arcos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência.

Segundo informações da corporação, o fogo teve início em um corredor de circulação, após um colchão de espuma ser lançado do interior de uma das celas, onde estava um detento. O combate às chamas foi realizado pelos próprios policiais penais da unidade, que utilizaram galões de água e conseguiram controlar o foco rapidamente.

No momento do incidente, todos os detentos já haviam sido retirados das celas, conforme o protocolo padrão da unidade. Não houve registro de feridos. Após inspeção dos bombeiros militares, foi descartado qualquer risco de reignição.

Em caso de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Com informações do CBMMG