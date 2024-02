Na tarde desta sexta-feira (9), o comandante do 63º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel PM Alexsandro Cesar de Souza, recebeu a ilustre presença do deputado federal Eros Biondini, na sede do 63º Batalhão de Polícia Militar.

A visita do parlamentar foi para formalizar a entrega de uma viatura policial de quatro rodas, que será empregada para potencializar a atuação da PMMG junto a comunidade.

O comandante, tenente coronel Alexsandro, acompanhado do subcomandante da unidade, major Cesar Henrique Bittencourt da Cunha, receberam a comitiva do deputado Eros Biondini, composta pelo assessor Luiz Fernando, Roseni Silva Coutinho, Emiliana Vieira Melo Pereira e o radialista Flaviano Costa.

O deputado Eros Biondini, juntamente com o tenente coronel Alexsandro entregaram as chaves à aspirante a oficial Camilla e ao sargento Daniel, simbolizando a entrega a toda tropa do 63º BPM.

O comandante agradeceu a atitude e parceria do deputado federal Eros Biondini e de sua assessoria em destinar um veículo para a unidade. Em suas palavras: “[…] essa viatura potencializará o emprego diuturno, promovendo uma melhor condição no atendimento à comunidade e maior segurança aos policiais que nela forem trabalhar”.

Fonte: Polícia Militar