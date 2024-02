O coordenador do curso de Medicina Veterinária, Professor Doutor Leonardo Borges Acúrcio e o coordenador da Fazenda Laboratório Professor Doutor Dênio Garcia Silva de Oliveira participaram de uma reunião, juntamente a outras entidades da região, onde foram tratados assuntos inerentes à causa animal em Formiga.

A reunião, que ocorreu na semana passada, reuniu os participantes na sede do MPMG em Formiga e abordou a legislação municipal e demais legislações pertinentes à causa animal, especialmente com relação aos itens descritos no ofício encaminhado ao Dr. Henrique Carlini Pereira (4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Formiga/Meio Ambiente), que trata do grande número de cães que perambulam pelas vias públicas da cidade, especialmente, no entorno do Terminal Rodoviário de Formiga.

Participaram da reunião o Presidente da 16ª Subseção da OAB/MG – Formiga, Dr. Aécio Carlos Coutinho Pereira, juntamente com o Presidente da Comissão de Proteção e Defesa do Direito Animal, desta Subseção, Doutor Marcus Phillipe Vieira, o Promotor de Justiça, Dr. Henrique Carlini Pereira (4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Formiga/Meio Ambiente), a vice-presidente da APAF Gueila Espíndola Bitencourt de Freitas, a protetora da APAF Mariana Rosa Oliveira, a vereadora Joice Alvarenga Borges, a representante da ACIF/CDL Cristina das Dores Costa, e o tenente da Polícia Militar do Meio Ambiente (Comandante do 2º Pelotão PM de Meio Ambiente), Flávio Andreote dos Santos.

No dia 1º de fevereiro ocorreu uma outra reunião no 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga/MG, com o Subcomandante da PMMG, Major César Henrique Bittencourt, que foi solicitada pelo Presidente desta Subseção, para também tratarem de assuntos inerente à causa animal no município de Formiga.

As pautas discutidas tiveram uma atenção com relação às denúncias de maus-tratos, prisões, dentre outros assuntos inerentes à causa animal.

Fonte: Unifor-MG