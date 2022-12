Lia Santos de Gitirana, de 12 anos, adora desenhar e está concorrendo à etapa internacional do Concurso Cartaz da Paz do Lions Clubs Internacional. Aluna da Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro, de Montes Claros, no Norte de Minas, ela representa o Brasil após vencer as fases regional, estadual e nacional. A disputa ocorreu entre alunos de instituições públicas e privadas em todo o país.

A competição tem como tema “Liderar com compaixão”. O vencedor poderá ir aos Estados Unidos para receber a premiação de U$$ 5.000 e realizar viagem à convenção internacional, com direito a acompanhante. A divulgação do vencedor está prevista para ocorrer no dia 1° de fevereiro de 2023.

A estudante foi finalista com o projeto de desenho criado com orientações da professora de arte dela, Ana Paula Peito Murta, que também apoiou mais 12 alunos da escola, selecionados para competir internamente.

Lia conta que fez um cartaz bem criativo, começou a desenhar a ideia que pensou dentro do carro. Ela destaca o sentimento pela arte como uma forma de quebrar preconceitos para valorizar a condição humana do vivenciar.

“A arte representa a diversidade entre diferentes povos e etnias não só no Brasil, mas em diversos países. O mundo está muito cinza, robotizado, falta interatividade e amor na relação humana para compreender e respeitar diferenças, extinguir o preconceito e o racismo, ainda tão presentes na nossa sociedade”, afirma.

A professora Ana Paula explica que os rascunhos do projeto mostraram que a adolescente tem muita sensibilidade e habilidade para se expressar por meio da arte.

“Ela é uma menina extremamente criativa, pois em sala de aula sempre propõe uma atividade a mais do que apresentamos aos alunos. Tem um olhar sensível para enxergar além do conteúdo, na percepção artística. É uma estudante nota dez, faltam palavras para explicar como uma menina tão nova tem tanta sabedoria sobre diversidade, sobre passar para o papel contextos de temas tão complexo como o perfil de um líder”, destaca.

O desenho que garantiu a Lia chegar à etapa internacional mostra uma líder com um coração na mão, recebendo a luz da paz, compartilhando essa luz com seus liderados, pessoas de povos e etnias diferentes, portadores de deficiência, negros, albinos, obesos, magro, alto, baixo, mãe solo, entre outros, representando que é possível liderar de forma igualitária, inclusiva.

“A arte está comigo desde a infância, sempre tive dons artísticos. Minha mãe é a maior incentivadora, me apoia em tudo. É maravilhoso chegar nessa etapa. Eu amo a arte e estou muito feliz por representar o Brasil”, expressou a estudante.

