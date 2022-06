O tradicional Desfile Cívico reuniu, na manhã desta segunda-feira (6), várias pessoas no Terminal Rodoviário, que prestigiaram diversas apresentações preparadas para comemorar os 164 anos de Formiga.

O dia festivo teve início com o hasteamento das bandeiras oficiais, com a participação de autoridades, do TG 04-030 e do grupo de Escoteiros.

O desfile contou com a participação das escolas municipais e estaduais, uma instituição particular de ensino, grupos de capoeira, Polícia Penal, instituições privadas e da Comitiva Espora de Cristal.

Fonte: Decom