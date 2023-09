Os efeitos da desidratação fizeram com que 2.301 pessoas fossem internadas nos sete primeiros meses do ano em Minas Gerais. O público mais afetado são idosos e crianças de até 9 anos.

A onda de calor que atinge o país faz com que os cuidados sejam redobrados. Além do público já citado, pessoas com problemas cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos e gestantes precisam ficar atentos.

Os baixos índices de umidade relativa do ar registrados recentemente impactam na saúde de todos. Logo, aumentar a hidratação se faz necessário.

“É importante se atentar para a ingestão de água, evitando sua substituição por bebidas adocicadas, como refrigerantes, néctares, sucos artificiais e bebidas alcoólicas”, diz a referência técnica da Diretoria de Promoção da Saúde e Políticas de Equidade da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Carolina Guimarães.