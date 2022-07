O casamento do casal de publicitários José Igor Mulatinho, de 28 anos, e Danielle de Fátima Santos, de 29, aconteceu no último sábado (23), em Natal.

Tudo teria dado certo, se não fosse pelo fato que, ao fim da festa, constataram que vários guardanapos haviam sumido. Eles eram alugados e, para cada um não devolvido, teriam que pagar R$ 25.

Para ajudar a encontrar os guardanapos, José Igor utilizou de mensagens em seu Whatsapp e também de uma postagem no Twitter. Esta ganhou grande repercussão na rede, com mais de 200 mil curtidas e cerca de 7.000 retuítes.

A publicação não só ajudou o casal a reencontrar quase todos os guardanapos – faltaram sete – mas fez com que muitas pessoas se identificassem com a experiência frustrada no próprio casamento em decorrência do comportamento dos convidados.

O relato da internauta Anna Valverde, com certeza se destaca. “Tirei o sapato para dançar… Acredita que roubaram meu sapato? Fui para o hotel descalça… Kkkkk”, contou.

A repercussão também fez com que o casal recebesse pix de alguns internautas e, por fim, parece que tudo deu certo. “Sete guardanapos não acharam o caminho de volta”, brincou José Igor, que prosseguiu: “obrigado pelos pix. Não deu valor mas vai ajudar muito!”.

Fonte: O Tempo