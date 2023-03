Em razão às comemorações ao Dia da Mulher, dia 15, a vereadora Osânia Silva, palestrou e participou de uma roda de conversa com as mulheres do Centro de Desenvolvimento Social e Comunitário – Cras 2, do bairro Nossa Senhora de Lourdes e do Cras volante do bairro Geraldo Veloso.

Com as mulheres do Cras 2, a vereadora esteve na tarde da quarta-feira (8), conversou com as presentes e contou sua trajetória de vida até chegar na política.

Na quinta-feira (9), Osânia palestrou e destacou a mulher na política. A parlamentar contou seu papel de vereadora e incentivou os presentes a fazerem parte da política em comunidade. “A política começa perto de onde vivemos e convivemos, até abranger toda a sociedade. Ela, também, destacou o empoderamento feminino nos tempos atuais”, disse.

Coletivo 8MFormiga

Ainda no Dia Internacional da Mulher – na noite de quarta-feira, Osânia Silva prestigiou o evento Coletivo 8MFormiga, promovido por um grupo de mulheres formiguenses, juntamente com a vereadora Joice Alvarenga.

Fonte: Câmara Municipal