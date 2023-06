Hoje, 29 de junho, é celebrado o dia de São Pedro, o primeiro papa da Igreja Católica. Pedro foi apóstolo de Jesus Cristo e exerceu papel importante na história do Messias sobre a Terra, tendo sido citado em diferentes passagens da Bíblia. Além de São Pedro, neste 29 de junho, também é comemorado o dia de São Paulo.

História e origem do santo

Pedro nasceu no século I a.C. em Betsaida, na Galileia. Ele trabalhava como pescador e se chamava Simão, mas abandonou o ofício depois de receber o chamado de Jesus e adotou o nome de Pedro, concedido pelo próprio Cristo.

O apóstolo começou a seguir os ensinamentos de Jesus depois de um encontro com ele. Na Bíblia, há uma passagem na qual Cristo pede para pregar na barca de Pedro.

Ao término da pregação, Jesus pede para que ele lance novamente a rede, mas o apóstolo se recusa, dizendo que não tinha conseguido pescar nada ao longo daquele dia.

Mas Jesus o manda jogar a rede assim mesmo, e Pedro obedece. Depois de lançar a rede, a bíblia relata que nela havia tantos peixes, que foi difícil arrastá-la de volta à Terra.

Por que ele é santo da chuva?

Em certa passagem bíblica, Jesus se dirige a Pedro conferindo-lhe poder. “Eu te darei as chaves do reino dos céus e o que ligares na Terra será ligado nos céus”. Em função disso, ele passou a ser retratado nas imagens e quadros como um velhinho que segura as chaves do reino dos céus.

A tradição associou isso também ao possível poder de São Pedro de controlar as águas que caem dos céus.

