A administração municipal informou que, na próxima sexta-feira (28), haverá expediente em todos os setores da Prefeitura.

Foi acordado com o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga (Sintramfor) que o ponto facultativo do “Dia do Servidor Público” será transferido para o dia 14 de novembro, véspera do feriado da Proclamação da República.

Fonte: Decom