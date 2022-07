Os moradores da região Centro-Oeste de Minas devem contar com uma semana de dias de sol e céu aberto. Segundo a previsão, os termômetros variam entre 11°C e 28°C e não há chances de chuva nas cidades. A umidade relativa do ar continua baixa, com valores entre 30% e 75%.

A professora e climatologista Alcione Wagner explicou que a semana permanece com temperaturas altas à tarde e baixas no período da manhã. Além disso, ela informou que uma frente fria deve chegar ao litoral do Sudeste, mas a previsão é que o tempo na região não tenha alterações.

“Ocorrerá o avanço de uma frente fria da Região Sul para o Sudeste a partir da quarta-feira (13), mas os modelos meteorológicos mostram que este frio não deve alcançar a região”, explicou Alcione.

Segundo o climatologista Ruibran dos Reis, as regiões do estado vêm sofrendo um bloqueio atmosférico, causado pela presença de uma massa de ar seco, o que impossibilita a chegada de novas frentes frias ou massas de ar polar.

Divinópolis

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Divinópolis deve ter poucas nuvens ao longo dos dias. As temperaturas na cidade variam entre 10°C e 29°C e não há a previsão de chuvas esta semana.

Veja as temperaturas previstas para outras cidades da região:

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Bom Despacho 10 ºC 28 ºC Itaúna 9 °C 27 °C Pompéu 11 ºC 29 ºC Nova Serrana 10 ºC 27 °C Pará de Minas 9 ºC 27 ºC

Fonte: Climatempo

Dia a dia