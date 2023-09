Uma discussão entre passageiro e motoristas terminou com uma briga em um ônibus da linha 636, que liga a estação Vilarinho até o Jardim Europa, em Belo Horizonte. Desentendimento teria começado após o passageiro entrar no coletivo. O motorista teve que ser encaminhado para atendimento médico.

Uma equipe do Hoje em Dia esteve no local e presenciou o momento da chegada do suspeito. Após ele subir no ônibus, a vítima pediu que ele colocasse uma blusa em respeito aos demais passageiros, o que foi negado por ele.

Após muita insistência ele atendeu o pedido, mas continuou tirando satisfação com o motorista, que se levantou e começou a encarar o cidadão. A discussão aumentou, até que eles chegaram às agressões físicas.

O motorista ficou com o rosto e a blusa completamente ensanguentado. Uma viatura da Guarda Municipal foi acionada e realizou a prisão do suspeito de agressão. Os parentes relataram aos agentes que o autor sofre de esquizofrenia.