Ao menos 140 presos estão auxiliando autoridades e funcionários da rede pública de ensino a lavar escolas atingidas pelas enchentes que atingiram o vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, na última semana.

Os presidiários do sistema penal gaúcho foram até Muçum e Lajedo para retirar a lama dos colégios e lavar móveis e brinquedos usados pelos alunos.

Segundo a Record TV RS, ao menos 110 instituições de ensino em 60 municípios do estado foram afetadas pelo ciclone extratropical. A suspensão das aulas foi decidida devido aos danos estruturais e nas comunidades onde os colégios estão localizados.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 47 pessoas morreram em decorrência do ciclone extratropical. A cidade mais afetada pelas enchentes foi Muçum, com 16 óbitos. Roca Sales (11), Cruzeiro do Sul (5), Lajedo (3), Colinas (2), Estrela (2), Ibiraiaras (2), Bom Retiro do Sul (1), Encantado (1), Imigrante (1), Mato Castelhano (1), Passo Fundo (1) e Santa Tereza (1) completam a lista de cidades com mortes.