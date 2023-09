Os estudantes de uma faculdade particular da Asa Sul, no Distrito Federal, relataram momentos de desespero durante o incêndio que destruiu completamente uma das salas de aula da unidade.

Segundo informações, o risco foi percebido apenas porque um professor ouviu estalos em parte do equipamento elétrico antes de começar o incêndio. No entanto, alunos do mesmo corredor disseram que houve demora para o acionamento do alarme. “Quando a galera foi sair da sala, o corredor já estava cheio de fumaça”, diz um deles.

De acordo com mensagens trocadas em um grupo de rede social pelos estudantes da faculdade, uma aluna chegou a queimar parte do braço. Os estudantes afirmam que a faculdade está minimizando a situação, “dizendo que ninguém se feriu” e reforçam que o alarme só tocou quando os alunos da sala atingida já tinham saído do local.

“O pessoal da minha sala nem percebeu primeiro o fogo em si, e sim [notou o incêndio] porque a luz caiu”, afirmaram.