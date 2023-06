A administração municipal, por meio da Secretaria de Obras e Trânsito, está empenhada em promover melhorias significativas para a comunidade. Dando continuidade aos investimentos na infraestrutura urbana, o Distrito Industrial está passando por obras de pavimentação, com previsão de conclusão para a próxima semana.

Após a finalização da instalação do sistema de água pluvial, iniciou-se a pavimentação das ruas do bairro, que abriga empresas importantes para a economia local. Essas obras têm o objetivo facilitar o trânsito de veículos na região, proporcionando mais acessibilidade e incentivando a expansão com a atração de novos empreendimentos.

Em nota, a administração municipal reforçou seu compromisso em construir uma cidade cada vez melhor para todos os cidadãos. Agradeceu a compreensão e colaboração durante o período de obras e ressaltou que, juntos, estão construindo um futuro promissor para Formiga.

Fonte: Decom