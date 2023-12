Conhecido como o mês da conscientização à prevenção do câncer de próstata, o “Novembro Azul’ é um período importante e interessante para ser trabalhado nas organizações públicas e empresas.

Pensando nisso, a Secretaria de Saúde, por meio da Atenção Primária, realizou diversas ações educativas em todas as Unidades Básicas de Saúde e nos estabelecimentos da iniciativa, com o objetivo de disseminar as informações sobre a saúde masculina e o câncer de próstata.

Fonte: Decom