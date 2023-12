Quatro suspeitos de integrar uma associação criminosa em Campos Gerais, no Sul de Minas, foram presos pela Polícia Civil nessa quinta-feira (7). As prisões aconteceram durante a operação Deadline. Conforme a polícia, também foram apreendidas drogas durante a ação.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão de um suspeito foi preventiva e as outras três em flagrante. Segundo a polícia, esta segunda fase da operação tem como objetivo desarticular o grupo estabelecido na cidade sul-mineira.

A Polícia Civil destacou que as investigações tiveram início em março deste ano, quando começou o mapeamento da atuação do grupo criminoso suspeito de tráfico de drogas no município e na região.

Desta forma, no dia 14 de julho, foi realizada a primeira etapa da operação, que resultou na apreensão de grande quantidade de dinheiro e drogas.

Com novas informações obtidas no decorrer das investigações, a segunda etapa foi realizada para que fossem juntados novos dados sobre as pessoas suspeitas de integrar o grupo.

Dois suspeitos com mandados de prisão em aberto estão foragidos e continuam sendo procurados pela Polícia Civil. Conforme a polícia, já foram identificados outros seus suspeitos de envolvimento no esquema criminoso.

A polícia apreendeu nos locais alvos dos mandados 34 pinos de cocaína. Os presos foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis e as investigações seguem em andamento.

Participaram da operação 16 policiais civis das delegacias em e Alfenas, Campos Gerais, Machado e Paraguaçu.

