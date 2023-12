Na madrugada desta sexta-feira (8), uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento na cidade de Pimenta, na rodovia MG-050, Km 243, bairro Peixe Vivo, momento em que avistou um veículo que, ao ser vistoriado, foi localizada uma grande quantidade de barras de drogas.

O veículo VW Golf preto, emplacado em Foz do Iguaçu/PR. Após acompanhamento e consulta ao sistema, o veículo foi abordado e em seu interior estavam o condutor, de 50 anos, natural de Linhares-ES e o passageiro de 36 anos, natural de Vitória-ES. Eles alegaram que estavam indo prestar serviço em marmoraria, em outra cidade.

Após busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com eles. Os homens informaram ainda que seguiam de Foz do Iguaçu com destino ao município de Colatina/ES.

Ao proceder fiscalização e vistoria no veículo, a PM localizou no porta-malas 87 tabletes de maconha, embaladas e acomodadas em caixas de papelão.

A droga apreendida totalizava cerca de 100 quilos, sendo uma das maiores apreensões realizadas neste ano na área do 63º BPM.

Os indivíduos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido.

Fonte: Polícia Militar