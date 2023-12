Nesta quinta-feira (7), o salão nobre do Unifor-MG recebeu o 2º Seminário de Governança para o Turismo, realizado pela Alago (Associação dos Municípios do Lago de Furnas) em parceria com o Sebrae, BDMG, Prefeitura de Formiga, Unifor-MG e Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas.

O evento contou com a participação dos secretários municipais de turismo dos 52 municípios no entorno do Lago de Furnas e teve como destaque a proposta de unificar a região do Lago de Furnas como um destino turístico coeso, seguindo modelos de sucesso no Brasil e no exterior. Em um destino turístico os municípios atuam em parceria efetiva, atraindo visitantes devido às suas características, atrações e recursos que oferece.

Na abertura do evento, Iza Menezes, presidente da Alago e prefeita de Nepomuceno, enfatizou a importância da cooperação entre a Alago e o Sebrae para promover o desenvolvimento territorial e fortalecer as instâncias de governança na região. “Hoje é um momento especial e marca a entrega oficial da consolidação e entrega de resultados do projeto de desenvolvimento territorial do Lago de Furnas, fruto de parceria entre a Alago e o Sebrae. Estamos tornando pública mais esta conquista, compartilhando com todos esta cooperação, que tem por objetivo a execução do projeto “Lago de Furnas: Desenvolvimento do Turismo em seu Entorno”, para promover o desenvolvimento territorial, o fortalecimento das instâncias de Governança e o posicionamento dos destinos turísticos da região do Lago de Furnas, criando um ambiente favorável para os pequenos negócios e bem estar das comunidades”, disse Iza

Anfitrião do evento, Eugênio Vilela Junior, prefeito de Formiga, celebrou a realização do seminário da Alago na cidade e destacou a relevância da presença do BDMG e Sebrae para impulsionar os pequenos negócios locais, e agradeceu ao Unifor-MG pela parceria.

Os representantes do BDMG, Rômulo Martins (diretor executivo) e Dalmo Ribeiro (Secretário Executivo), apresentaram as operações disponíveis para municípios e micro e pequenas empresas, destacando o Fungetur como um produto específico para impulsionar o turismo na região do Lago de Furnas.

Tereza Lemos, presidente eleita da Fecitur – Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais e dirigente da IGR Montanhas Cafeeiras, resumiu o evento como um momento de reforçar as conexões para alavancar o setor turístico, enfatizando a importância do turismo sustentável como gerador de emprego e renda para as comunidades. “Aqui hoje estamos conectando os Conselhos de Turismo, os Circuitos Turísticos e a Alago, com os diversos parceiros, focados no desenvolvimento sustentável”. Experiente no setor, Tereza enfatizou as imensas potencialidades do lago e apontou desafios a serem superados em direção a um turismo forte e sustentável, que promova bem estar, emprego e renda para as comunidades.

Angelo Junior Tiradentes e Gabriel Bernardes de Castro Cardoso, sócios da AG Produções, apresentaram o Festival Mineiridades como um case de sucesso, destacando seu impacto positivo na gastronomia, cultura e arte na região. A proposta é levar o projeto para as demais localidades no entorno do Lago.

O reitor do Unifor-MG, professor Marcos Leão, enfatizou a relevância do evento e o comprometimento da instituição com o crescimento e desenvolvimento de Formiga e do entorno do Lago de Furnas.

Fernanda Cunha, gestora do Circuito Grutas e Mar de Minas, destacou a potencialidade do Lago de Furnas para o turismo e a importância de fortalecer as instâncias de governança na região. A dirigente disse ainda que o turismo não é só lazer, mas sim uma indústria que promove um impacto econômico importante com forte geração de emprego de renda, e de forma sustentável. “Turismo sem sustentabilidade não funciona”, pontuou.

O secretário executivo da Alago, Fausto Costa, ressaltou a importância de compreender tanto as potencialidades quanto os desafios para buscar soluções conjuntas na região. “Temos que juntar as boas energias, conhecer nossas potencialidades a fundo, como também ter ideia clara dos desafios, para que possamos pensar junto e se ajudar na busca de soluções”, pontou.

Durante o evento, foram homenageados o reitor do Centro Universitário de Formiga, professor Marco Leão; o advogado e empreendedor José Afonso Mourthé de Alencar, fundador do Balneário Funastur; e o jornalista Paulo Roberto Coelho da Rocha, defensor das questões ambientais e do uso múltiplo das águas de Furnas.

O encerramento do evento foi marcado por um festival gastronômico que destacou a produção regional associada ao turismo, ressaltando a alta qualidade dos produtos da charcutaria local.

Fonte: Alago