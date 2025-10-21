Um homem de 21 anos foi preso na noite dessa segunda-feira (20) por tráfico de drogas e corrupção ativa no bairro Nossa Senhora das Graças, em Divinópolis. A ação foi realizada pela Polícia Militar após denúncias de que o suspeito estaria utilizando uma motocicleta Honda Bros para realizar entregas de entorpecentes na região.

O jovem foi abordado na avenida Brigadeiro Cabral, onde os policiais encontraram quatro porções de cocaína escondidas dentro de um frasco de vape, localizado na cueca do motociclista. Durante a continuidade das buscas, os militares apreenderam mais 21 porções de cocaína, duas porções de haxixe e um saco plástico contendo uma substância utilizada para desdobrar as drogas.

Ainda durante a operação, o suspeito tentou subornar os policiais oferecendo dinheiro em troca da sua liberação. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Divinópolis. A motocicleta usada no crime foi removida para o pátio.

Com informações do Portal MPA