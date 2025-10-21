Kira Cousins, uma jovem de 22 anos da Escócia, enganou familiares e amigos ao fingir estar grávida, mantendo a farsa por semanas com direito a exames, chá revelação e até imagens do bebê recém-nascido. O “bebê” em questão, porém, não passava de uma boneca reborn, uma réplica realista de bebê.

No dia 10 de outubro, Kira anunciou o nascimento de Bonnie-Leigh Joyce. Durante todo o período em que simulava a gestação, ela usava uma prótese na barriga, compartilhava fotos de ultrassons e até publicou um vídeo em que o “bebê” parecia chutar sua barriga. A jovem recebeu diversos presentes, entre eles um carrinho e uma cadeirinha de carro para a suposta criança.

A farsa foi descoberta pela mãe de Kira, que encontrou a boneca em seu quarto e decidiu denunciar o caso. Após a revelação, Kira chegou a informar ao pai do “bebê” que a criança havia morrido, mantendo o engano por algum tempo.

Em suas redes sociais, Kira confessou a farsa e pediu desculpas aos seguidores. Ela admitiu ter falsificado exames, mensagens e todo o relato sobre o parto, além de agir como se a boneca fosse um bebê real. Em seu pedido de desculpas, Kira reconheceu o impacto negativo de suas ações, lamentando ter enganado e magoado amigos e familiares que a apoiaram e lhe deram presentes.

Com informações do Metrópoles