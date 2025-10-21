A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com a tabela ainda mais apertada na parte de baixo da classificação. Na noite dessa segunda-feira (20), o Vitória venceu o Santos por 1 a 0, em plena Vila Belmiro, e embolou a briga contra a queda à Série B.

Com o resultado, o Vitória chegou aos mesmos 31 pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento (16º colocado), mas segue na 17ª posição por ter uma vitória a menos. O triunfo rubro-negro aumenta a pressão sobre outros clubes ameaçados, como o Atlético-MG, que soma 33 pontos e pode entrar no Z-4 na próxima rodada, caso perca para o Ceará e Santos e Vitória vençam seus respectivos compromissos contra Botafogo e Corinthians.

A arbitragem de vídeo (VAR) foi protagonista na primeira etapa. Logo no primeiro minuto, o árbitro Rafael Klein assinalou pênalti para o Santos após queda de Lautaro Diaz na área, mas voltou atrás ao ver que o atacante havia chutado o chão, sem contato do zagueiro Edu. Aos 34 minutos, o VAR interferiu novamente, desta vez a favor do Vitória: após disputa entre Renzo López e o goleiro Gabriel Brazão, o árbitro assinalou pênalti para os visitantes. Matheuzinho converteu a cobrança e marcou o único gol da partida.

No segundo tempo, o Santos tentou reagir, mas parou no goleiro Lucas Arcanjo. A melhor chance do time paulista foi desperdiçada por Guilherme, que errou a cabeçada livre dentro da área, aos 26 minutos. O Vitória também teve chance de ampliar, com Lucas Braga acertando a trave aos 40 minutos, após passe de Osvaldo.

Com a vitória, o Leão quebrou um tabu: foi a primeira vez que derrotou o Santos na Vila Belmiro. O resultado deixa o campeonato ainda mais indefinido na luta contra o rebaixamento, prometendo fortes emoções nas próximas rodadas.

Com informações da Agência Brasil