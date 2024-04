A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu nessa segunda-feira (15), na MG-050, no km 130, em Divinópolis, 25 tabletes de maconha prensada e 24 pacotes de maconha de origem colombiana de aproximadamente 1kg cada.

Os militares abordaram o ônibus que fazia a rota Foz do Iguaçu/PR a Belo Horizonte. Ao entrarem no interior do ônibus, os policiais perceberam que dois passageiros que estavam no fundo do veículo, ficaram bastante nervosos.

Após o apoio do cão farejador nas bagagens dos passageiros, o cão mudou o comportamento em três malas. Após verificar junto ao motorista quem seriam os proprietários das bagagens, os militares constataram, que os proprietários eram os passageiros suspeitos que estavam no fundo do ônibus. Durante as buscas nas bagagens dos passageiros de 44 e 30 anos,

Foram localizadas as 24 barras de maconha e 25 bolas de maconha colombiana (skunk), totalizando aproximadamente 50 kg.

Os indivíduos informaram que receberiam R$ 4 mil para transportar a droga do estado do Paraná para a cidade Betim Diante dos fatos, eles foram presos, conduzidos à delegacia, juntamente com as drogas apreendidas.

Fonte: Sistema MPA