A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais solicitou o bloqueio das verbas públicas do município de Divinópolis, nessa sexta-feira (27). O motivo seria o descumprimento de uma decisão judicial proferida pela Vara de Infância e Juventude, que garante a uma menina de 13 anos, que sofre de paralisia cerebral, epilepsia e depende do uso constante de oxigênio, o fornecimento gratuito de latas de leite Nutren Jr.

A informação foi divulgada pelo portal Divinews, após os pais da menina procurarem a redação, apresentando documentação que acusava a administração municipal de Divinópolis de recusar o fornecimento do alimento.

João Batista, pai da menor, explicou que, para a criança não ser internada e mesmo ir a óbito, tem comprado as latas de leite, com a ajuda de vários amigos, por que ele não tem condições de comprá-las. Diz ainda lamentar que o prefeito de Divinópolis não tenha a sensibilidade necessária para a situação.

“Ele só faz dançar em cima de asfalto. A população não come asfalto e nem se medica com ele”, afirmou.

