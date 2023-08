Exponoivas é um caminho para encontrar em um curto período de tempo, fornecedores e conhecer as tendências do mercado de casamento. O principal objetivo do encontro é aproximar fornecedores e clientes, criando um ambiente favorável em que os empresários do ramo possam falar mais de seu trabalho, apresentar seus diferenciais, elaborar propostas e prestar todos os esclarecimentos aos clientes.

A visitação será gratuita no Divinópolis Clube, no município de Divinópolis-MG, entre os dias 2 e 3 de setembro, sábado de 12h às 19h e domingo de 14h às 21h. De acordo com o portal Sistema MPA, o encontro reunirá mais de 40 empresas especializadas em doces, bolos, fotografias, vestidos de noivas e festas, filmagens, trajes, decorações, locais para eventos, convites, grupos musicais, cerimoniais, make up, hair, estética, agências de viagem, lembranças, lista de presentes, carros, bebidas finas, alianças, enxovais, serviços especiais, dentre tantos outros segmentos.

A programação da feira contará, ainda, com sorteios, desfiles de vestidos e ternos, apresentações musicais, palestras, espaços interativos, entre outros.

Segundo os cerimoniais, o tempo ideal para iniciar a elaboração de um casamento são de 12 meses, assim, você terá um período tranquilo para planejar todas as etapas. O número de casamentos está aumentando e o mercado aquecendo no Brasil, segundo o IBGE foram mais de 2 milhões no ano passado, ou seja, pode não parecer, mas as pessoas estão buscando cada dia mais por uniões estáveis. Esse é um mercado que movimenta bilhões de reais para a economia.