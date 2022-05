O portal obteve informações sobre o acidente envolvendo uma carreta carregada de cal, que chocou-se contra a mureta de concreto e derramou a carga sobre a rodovia e também dentro do rio Formiga. O acidente ocorreu por volta das 21h20 de sábado (14), na BR-354.

A carreta, com placas de Arcos, seguia de Arcos para Formiga, quando na altura do KM 499, que já pertence ao município de Formiga, seu condutor de 35 anos, residente em Passos, perdeu o controle direcional do veículo, que tombou sobre a ponte e atingiu a contramão.

Devido ao tombamento, a pista ficou totalmente interditada, tendo uma caminhonete Fiat / Strada, emplacada em Formiga, conduzida por um idoso de 70 anos, natural e residente em Formiga, que havia acabado de ser ultrapassado pela carreta, colidido contra o semi-reboque que encontrava-se tombado.

O condutor da carreta que sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Formiga e encaminhado para o hospital.

Compareceu no local a perícia criminal da Delegacia Regional de Formiga e também um químico do Saae de Formiga. O idoso condutor do carro não se feriu.