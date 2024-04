A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou, nessa segunda-feira (1º), os resultados da Operação Semana Santa de 2024 realizada em Minas Gerais.

As ações, que cobriram as extensas rodovias do estado, tiveram como objetivo principal garantir a segurança e a ordem no trânsito durante o feriado prolongado, período tradicionalmente marcado pelo aumento significativo no fluxo de veículos.

De acordo com a PMRv, foram realizadas um total de 2.532 operações policiais, resultando na apreensão de quatro armas de fogo.

Durante as ações policiais, foram realizadas 225 prisões e apreensões, que incluíram cinco prisões por tráfico de drogas e 48 por embriaguez ao volante.

Onze veículos roubados foram recuperados e 12 foragidos foram detidos. Ainda de acordo com a polícia, foram 86 prisões relacionadas a crimes de trânsito, além da remoção de 649 veículos por diversas irregularidades.

Foram registrados também 16 óbitos decorrentes de 83 acidentes nas rodovias mineiras.

Fonte: Portal Gerais