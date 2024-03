A Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico divulga o edital do Programa de Pré-Incubação do Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga (Citfor).

O edital selecionará pessoas físicas individualmente ou em forma de equipe composta por, no mínimo, duas e, no máximo, quatro integrantes, com projetos que tenham potencial de negócios para a criação de empresas de base tecnológica, empresas inovadoras ou startups.

Os candidatos poderão escolher entre as três modalidades previstas no edital:

Modalidade I “Desafio Público” : proposta de soluções inovadoras e/ou tecnológicas para desafios da gestão pública municipal de Formiga.

: proposta de soluções inovadoras e/ou tecnológicas para desafios da gestão pública municipal de Formiga. Modalidade II – “Desafio Empresarial” : proposta de soluções inovadoras e/ou tecnológicas para desafios empresariais apresentados por empresas com operação em Formiga, conforme Chamamento Público nº 016/2023.

: proposta de soluções inovadoras e/ou tecnológicas para desafios empresariais apresentados por empresas com operação em Formiga, conforme Chamamento Público nº 016/2023. Modalidade III – “Tema Livre”: proposta de desenvolvimento de projeto que tenha potencial de negócios para a criação de empresas de base tecnológica e/ou inovadoras, com tema livre.

Serão selecionados para a realização do Programa Municipal de Pré-Incubação os 15 melhores projetos. Em caso de um mesmo candidato ou equipe ser aprovado em mais de um projeto, será selecionado apenas um, sendo aquele que apresentar maior pontuação.

Os prêmios do Programa de Pré-incubação poderão chegar ao total de até R$22.000,00. As inscrições poderão ser realizadas do dia 14 de março ao dia 14 de abril.

Fonte: Decom