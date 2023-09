A Secretaria de Educação e Esportes torna público o resultado final das inscrições para o atendimento de equoterapia que será disponibilizado aos alunos da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino.

É importante que os pais/responsáveis dos 12 primeiros alunos classificados compareçam à sede da Secretaria de Educação (Travessa Padre Leão João Dehon, 60 – Bairro Santa Tereza) nesta quarta-feira (6), na parte da manhã, até às 11h, ou à tarde, das 13h às 15h, para a assinatura do Termo de Compromisso estabelecido pela Portaria 07/2023.

Alunos classificados:

1º LUGAR PEDRO ARTHUR JESUS AFONSO

2º LUGAR HENRIQUE FRAZÃO SILVA

3º LUGAR ANA JÚLIA ALMEIDA PEREIRA

4º LUGAR LUCAS MARTINS SANTOS

5º LUGAR JOÃO LUCAS PEDROSO GONÇALVES DOS SANTOS

6º LUGAR EMANUELLY ALMEIDA FERNANDES

7º LUGAR KAUÃ LÁZARO BARBOSA SILVA

8º LUGAR JÚLIO HENRIQUE ALMEIDA PEREIRA

9º LUGAR JOÃO PEDRO ALVES DA COSTA

10º LUGAR AYLA HELENA SILVA

11º LUGAR THÉO CASTRO DE OLIVEIRA

12º LUGAR ELENA HAYLEY MAGELA DIAS

ALUNOS AGUARDANDO VAGA

13º LUGAR JOÃO MIGUEL CASSIANO

14º LUGAR GABRIEL BERNARDES MENDONÇA

De acordo com a Portaria 07/2023, a seleção para as vagas é de caráter classificatório, seguindo os seguintes critérios: pontuação; pertencer a famílias que possuem renda mensal por pessoa (renda per capita) de até meio salário mínimo; famílias com perfil de renda elegível ao Programa Bolsa Família, mas que ainda não foram beneficiadas e famílias com perfil de renda elegível ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), mas que ainda não foram beneficiadas.

O critério de desempate é a idade do aluno, sendo dada preferência ao candidato com a maior idade.

Fonte: Decom