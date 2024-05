A Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico divulga nesta quinta-feira (2), o resultado preliminar da primeira etapa do processo seletivo para o Programa de Pré-Incubação do Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga (Citfor).

Equipe – Bruno Monteiro Mestanza – Desafio Público

Equipe – Eduardo Fernandes Silva – Tema Livre

Equipe – Yasmim Stefane Faria – Desafio Público

Equipe I – Leonardo Borges Acurcio – Tema Livre

Equipe II – Leonardo Borges Acurcio – Tema Livre

Luiz Carlos de Oliveira Junior – Desafio Empresarial II

Wendel Geovanne Silva – Tema Livre

De acordo com o edital do processo seletivo, a segunda etapa será realizada na próxima terça-feira (7), de forma on-line. Os classificados receberão um link de acesso via e-mail e serão avaliados por uma banca examinadora, de acordo com o cronograma a seguir:

8h30 às 9h – Luiz Carlos de Oliveira Junior

9h às 9h30 – Wendel Geovanne Silva

9h30 às 10h – Equipe Eduardo Fernandes Silva

10h às 10h30 – Equipe I Leonardo Borges Acurcio

10h30 às 11h – Equipe II Leonardo Borges Acurcio

11h às 11h30 – Equipe Bruno Monteiro Mestanza

11h30 às 12h – Equipe Yasmim Stefane Faria

Fonte: Decom