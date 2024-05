Os alunos do 1º período do curso de Fonoaudiologia participaram, no dia 24 de abril, da palestra “Crefono 06”, que foi ministrada por Joana Isabel Drummond de Camargo Penayo, Vice-presidente e Presidente da Comissão de Saúde, e Rafaela Linhares Taboada Gorza, Diretora Tesoureira e Presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização, ambas participam do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 6ª região.

O evento foi realizado no Salão de Eventos “Prof. Walmor de Borba”, com o objetivo de informar aos alunos qual é a função dos órgãos de classe, qual é a função do conselho, como é a atuação do conselho junto à profissão e explicar sobre o mercado de trabalho da Fonoaudiologia.

A palestrante Rafaela Linhares Taboada Gorza destacou que nesta área os profissionais tratam de pessoas desde o início da vida, enquanto bebês, até idosos. Ela falou também sobre as ações do Crefono: “Hoje a gente tem algumas ações voltadas para o aluno com um olhar muito voltado para a orientação. A gente acredita que os alunos bem orientados vão ser profissionais que vão fazer um diferencial no mercado de trabalho”.

Segundo Joana Isabel Drummond de Camargo Penayo, apresentar as questões éticas e explicar qual é a diferença dos órgãos de classe faz toda a diferença para o aluno entender quais são as especialidades e como será a atuação dele na prática clínica. Ela complementou que “é um excelente momento para o mercado da Fonoaudiologia receber novos profissionais que irão atender à crescente demanda“.

Fonte: Unifor-MG