Uma colisão entre duas motocicletas foi registrada nessa sexta-feira (21), na rua Cristovão Colombo, bairro Água Vermelha, em Formiga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no local, encontrou um dos motociclistas no chão, se queixando de dores no ombro e com ferimentos. Ele foi imobilizado, recebendo os devidos atendimentos dos bombeiros.

O outro condutor estava em pé, e se queixava de dores no ombro esquerdo.

Os dois motociclistas foram encaminhados para a UPA.